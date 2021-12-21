Рязанец под видом телефонных звонков воровал деньги с банковских счетов

Рязанская полиция задержала 30-летнего местного жителя, который подозревается в краже 76 тысяч рублей с банковского счёта 32-летнего знакомого, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Как заявил потерпевший, накануне происшествия он устроил с друзьями застолье. Мужчина отметил, что во время посиделок его приятель попросил телефон, чтобы сделать звонок.

Полицейские предположили, что, вероятно, в этот момент злоумышленник и воспользовался чужим онлайн-банком. Однако схема оказалась сложнее: подозреваемый перевёл деньги со счёта другой девушке, которая тоже была на застолье. После чего, взяв у неё смартфон под видом «позвонить», отправил средства уже на свой счёт.

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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.