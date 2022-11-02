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Татьяна Проводина

Рязанец о ночной Горроще: «Свет не везде и ужасные дороги»

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Фото Игоря Королёва

Житель Рязани поделился впечатлениями от вечерней «прогулки» по проезду Островского. Фото он прислал в редакцию «7 Новостей».

«Сегодня вечером решил срезать дорогу себе на беду. Проезд Островского – потрясающее место на карте города!» – пишет житель областного центра.

По его словам, горят не все фонари. Под ногами грязь из-за свалявшейся листвы, тротуары залиты дождевой водой.

В ямах на проезжей части скапливается вода, так что пешеходы получают «холодный душ» от водителей. Автор отмечает, что автомобилисты просто не могут вписаться в дефекты на дороге, поскольку этих дефектов очень много.

Хоть как-то ориентироваться на местности, как пишет рязанец, помогают лишь фонарь возле детского сада и офисное здание неподалёку.

Местный житель приглашает рязанского градоначальника и сотрудников Госавтоинспекции посетить проезд Островского и принять хоть какие-то решения для благоустройства и безопасности.

Рязанец о ночной Горроще: «Свет не везде и ужасные дороги»

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