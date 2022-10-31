Рязанец изнасиловал 15-летнюю пациентку столичного реабилитационного центра

Сотрудник одного из столичных реабилитационных центров изнасиловал 15-летнюю пациентку. Как выяснил «МК», подозреваемый в совершении преступления – уроженец Рязанской области.

По информации СМИ, 37-летняя жительница Севастополя устроила свою 15-летнюю дочь, нуждающуюся в лечении интернет-зависимости, в один из реабилитационных центров. Во время звонка матери подросток намекнула о случившемся, но подробности происшествия не сообщила. 28 октября мама приехала навестить ребёнка в медучреждении. Девушка встретила её мрачной и подавленной.

Матери девушка призналась, что 8 октября к ней в комнату пришёл консультант реабилитационного центра, который оказывает детям помощь в борьбе с зависимостью. Он закрыл дверь, начал приставать к пациентке, а затем изнасиловал её. Мужчина сказал подростку, что если та расскажет кому-либо о случившемся, его друзья расправятся с ней.

— Приехавшие полицейские задержали насильника на рабочем месте. 26-летний уроженец Рязанской области воспринял задержание с улыбкой и нагло пожелал своей жертве и ее маме всего самого хорошего. Врачи подтвердили факт изнасилования девочки. Теперь подростку понадобится длительная помощь психолога, — говорится в сообщении

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