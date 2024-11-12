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Рязанец грозился убить мать гвоздодером

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Кристина Аманн
Фото: t.me/umvd62

В Рязани полицейские предотвратили конфликт сына и матери-пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Инцидент произошел на улице Профессора Никулина. 42-летний нетрезвый мужчина угрожал убить 72-летнюю мать гвоздодером. В полицию позвонили неравнодушные рязанцы. Патрульные быстро приехали и утихомирили буяна. Злоумышленника доставили в отдел полиции.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по ст.119 УК РФ. Ему грозят 2 года принудительных работ либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Рязанец грозился убить мать гвоздодером
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