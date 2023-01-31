Рязанец через суд добился выплаты более чем 475 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя

Московский районный суд города Рязани по иску Управления Роспотребнадзора по Рязанской области принял решение в пользу потребителя о выплате ему 475 680 рублей.

Жалоба рязанца на ненадлежащее исполнение условий договора при оказании услуг по изготовлению мебели индивидуальным предпринимателем («Вкусные кухни») поступила в областное Управление Роспотребнадзора.

В добровольном порядке требования потребителя удовлетворены не были, и он обратился в Управление Роспотребнадзора о защите своих прав.

Управление надзорного ведомства подготовило исковое заявление в суд.

27 декабря 2022 года Московский районный суд принял решение о выплате потребителю денежных средств, удовлетворив исковые требования Управления Роспотребнадзора в полном объёме.