Вторник, 31 января, 2023
Татьяна Проводина

Рязанец через суд добился выплаты более чем 475 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя

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Photo by form PxHere

Московский районный суд города Рязани по иску Управления Роспотребнадзора по Рязанской области принял решение в пользу потребителя о выплате ему 475 680 рублей.

Жалоба рязанца на ненадлежащее исполнение условий договора при оказании услуг по изготовлению мебели индивидуальным предпринимателем («Вкусные кухни») поступила в областное Управление Роспотребнадзора.

В добровольном порядке требования потребителя удовлетворены не были, и он обратился в Управление Роспотребнадзора о защите своих прав.

Управление надзорного ведомства подготовило исковое заявление в суд.

27 декабря 2022 года Московский районный суд принял решение о выплате потребителю денежных средств, удовлетворив исковые требования Управления Роспотребнадзора в полном объёме.

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