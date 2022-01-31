Рязанцы завоевали медали домашнего чемпионата ЦС ФСО профсоюзов «Россия» по самбо

Чемпионат Центрального Совета ФСО профсоюзов «Россия» по самбо, посвященный памяти Заслуженного мастера спорта, Заслуженного тренера СССР А. А. Харлампиева, среди мужчин прошел В ГАУ РО «СШОР «Родной край — Спорт» в Рязани.

Соревнования проводились с 28 по 29 января, сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

В соревнования принимало участие 65 спортсменов. Представители из г. Москва, Владимирской, Ивановской, Московской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ярославской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Мурманской, Тамбовской областей.

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Награждение проводил главный судья соревнований Андрей Сергеевич Тимошин

По итогам соревнований рязанцы заняли призовые места.

Победителями стали Максим Волков (вес до 64 кг, СШОР «Родной край — Спорт», тренеры Дмитрий Яковенко, Евгений Савельев), Юдин Максим (вес 79 кг, СШОР «Родной край — Спорт», тренеры Константин Фофанов, Сергей Серегин).

Серебряными призерами стали Егор Меднов (вес до 71 кг, СШОР «Родной край — Спорт», тренеры Евгений Савельев, Константин Фофанов), Сипан Седракян (вес 79 кг, СШОР «Родной край — Спорт», тренеры Сергей Мальцев, Сергей Серегин).

Бронзу завоевали Виталий Харитонов (вес до 64 кг, СШОР «Юпитер» тренер — Юрий Гаврюшин Ю.А.), Денис Кутыраев (вес до 58 кг, СШОР «Родной край — Спорт», тренеры — Сергей Савельев и Евгений Савельев), Александр Сарайкин (вес 79 кг, СШОР «Родной край — Спорт», тренер Дмитрий Яковенко, Сергей Серегин), Артем Выволокин (вес 88 кг, СШОР «Юпитер», тренеры — Сергей Полосин, Николай Никитин).