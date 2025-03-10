Рязанцы завоевали две золотые медали на соревнованиях по тайскому боксу в Тамбове

9 марта в Тамбове завершился чемпионат и первенство Тамбовской области по тайскому боксу (муайтай), в котором приняли участие около 150 спортсменов из 9 регионов России. На ринге встретились предоставили Московской, Калужской, Рязанской, Воронежской, Орловской, Пензенской, Тамбовской областей и Луганской народной республики.

Рязанские спортсмены завоевали две золотые медали. Иван Медведев стал лучшим в весе до 42 кг (возраст 10-11 лет), а Евгений Кулаков одержал досрочную победу над представителем Луганской народной республики в весе до 75 кг(возраст 14-15 лет).

Тренируются спортсмены в клубе «Ворон» под руководством Владимира Печёрских.