Рязанцы встретились спустя много лет и поженились в новый год

В Новый год, 31 декабря, в Рязани зарегистрировали брак Сергей и Лариса. Их историю любви рассказала начальница регионального ГУ ЗАГС Елена Сорокина.

Молодожены Сергей и Лариса знакомы с детства. Сергей — сирота, его воспитывал старший брат, который был женат на тёте Ларисы. Со временем дети виделись всё реже, а вскоре встречи вовсе прекратились.

Спустя много лет будущие муж и жена встретились в такси, за рулем которого был Сергей. Уже на следующий день, 19 октября 2024 года, Сергей сделал Ларисе предложение. 31 декабря молодые люди зарегистрировали свои отношения.

Медовый месяц молодожёны провели в Казани.