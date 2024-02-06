Рязанцы сообщили о «яме в полколеса» в Дашково-Песочне

На дороге в Дашково-Песочне образовалась большая яма. Об этом сообщают пользователи соцсети ВКонтакте в группе «Подслушано у водителей Рязани».

— Пересечение Советской армии и Зубковой, на светофоре яма в пол колеса! — пишет автор поста.

Яма находится на перекрёстке недалеко от Дворца спорта «Олимпийский».