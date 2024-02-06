На главнуюНовости Рязани 06.02.2024 07:34 Рязанцы сообщили о «яме в полколеса» в Дашково-Песочне 7info На дороге в Дашково-Песочне образовалась большая яма. Об этом сообщают пользователи соцсети ВКонтакте в группе «Подслушано у водителей Рязани». — Пересечение Советской армии и Зубковой, на светофоре яма в пол колеса! — пишет автор поста. Яма находится на перекрёстке недалеко от Дворца спорта «Олимпийский». Россияне требуют закрыть бар, в котором бармен публично занимался сексом — СМИ Житель Рязанской области выиграл в гослотерею «Рапидо» более 6,5 млн рублей Гордон шокировал ответом на вопрос о конфликте со звездой «Слова пацана» Радиационный шторм обрушился на Землю после мощной вспышки на Солнце Составлен рейтинг управляющих компаний Рязанской области по итогам 2023 года На Южной окружной Рязани автомобиль повис на ограждении Волгоградцы высказались о переименовании города в Сталинград Военкор Коц рассказал об украинском терроре в Белгороде Новости Рязани ВКонтактеяма