Вторник, 6 февраля, 2024
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Рязанцы сообщили о «яме в полколеса» в Дашково-Песочне

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На дороге в Дашково-Песочне образовалась большая яма. Об этом сообщают пользователи соцсети ВКонтакте в группе «Подслушано у водителей Рязани».

— Пересечение Советской армии и Зубковой, на светофоре яма в пол колеса! — пишет автор поста.

Яма находится на перекрёстке недалеко от Дворца спорта «Олимпийский».

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