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Изображение от drobotdean на Freepik
Изображение от drobotdean на Freepik
Семья и отношенияГлавные новости

Рязанцы смогут получить остаток средств материнского капитала

Анастасия Мериакри

В Рязани одобрен законопроект, предусматривающий предоставление гражданам права на получение остатка средств материнского капитала в виде единовременной выплаты. Об этом сообщили на заседании правительства 1 апреля.

Многодетные семьи смогут использовать остаток средств — менее 10% от оставшейся суммы установленного размера маткапитала. Также упрощена процедура выдачи удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, и принято положительное решение о бесплатном проживании и питании в комплексном центре соцобслуживания населения «Семья» для родителей детей, проходящих реабилитацию в профильных учреждениях. 

Одобрены изменения в программу развития инвестиционной деятельности и туризма, в которую включен региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

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Окончательное решение примет Рязанская областная Дума.

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