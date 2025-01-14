Рязанцы пожаловались на отсутствие в области противоопухолевого препарата «Фазлодекс». Жалобу написали в телеграм-канале губернатора Павла Малкова.

Женщина поинтересовалась, почему препарат заказывают на месяц, а не на квартал. Попросила уточнить дату следующей поставки.

На жалобу ответило министерство здравоохранения региона. В ведомстве сообщили, что закупка препарата будет организована в течение месяца.

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В ответ женщина поинтересовалась: «Вы гарантируете, что препарат поступит до 28 января?» Ответ содержал следующую информацию: «28 января препарат будет все еще на этапе закупки».

Ранее стало известно об отсутствии в области препарата для лечения ревматоидного артрита.