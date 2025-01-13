Прокуратура проведет проверку по факту отсутствия в области препарата для лечения ревматоидного артрита

Прокуратура Рязанской области проведет проверку по факту отсутствия в аптеках региона льготного лекарственного препарата «Олокизумаб» для лечения ревматоидного артрита. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, лекарство должно поступить в аптеки 20 января. Именно эта дата указана в контракте, который заключило министерство здравоохранения Рязанской области в ноябре 2024 года. По документам в регион должны поставить 250 упаковок препарата.

Сейчас в аптеках области имеется 12 упаковок «Олокизумаба».

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Прокуратура области просит обращаться, если Вам отказали в выписке рецепта или выдаче лекарственного препарата, в ведомство лично или по телефону «горячей линии» 8 (910) 631-08-17.