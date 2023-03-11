Суббота, 11 марта, 2023
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Рязанцы пожаловались на отсутствие пешеходной дороги к новой школе в Кальном

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Жители Рязани на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова пожаловались на отсутствие пешеходной дороги со стороны ЖК «Триколор» к новой школе в Кальном. 

— Как дети будут ходить от ЖК Триколор? По трассе, где летят машины и живёт свора огромных собак? — задаёт вопрос пользовательница соцсети.

Администрация Рязани отреагировала оперативно, ответив, что в 2023 году в рамках реализации проектов местных инициатив запланировано строительство тротуара от дома №57 на Касимовском шоссе к новой школе.

Ранее 7info опубликовало большой фоторепортаж из построенной недавно школы №76

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