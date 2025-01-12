Рязанцы пожаловались на невыносимую вонь после отключения воды в больнице №11

Рязанцы массово пожаловались на отсутствие водоснабжения в ГКБ №11. Пациенты медучреждения оказались в непростых условиях, там стоит ужасная вонь.

Жалобы на ситуацию в больнице опубликованы сразу в нескольких городских пабликах. В одном из постов говорится, что в отделении, где находятся пациенты после инсульта и много лежачих больных, стоит вонь, так как туалеты не смываются целый день.

Кроме того, в больнице не работают лифты. В итоге пациенты и посетители вынуждены подниматься на верхние этажи пешком.