Суббота, 14 октября, 2023
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Рязанцы попросили обустроить остановку общественного транспорта на улице Бирюзова

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В пятницу, 13 октября, исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артёмов провёл приём граждан. Рязанцы обратились к нему с различными вопросами, в том числе — с просьбой обустроить остановку общественного транспорта на улице Бирюзова б

Остановочный пункт временно демонтировали в ходе ремонта Северной окружной. В настоящее время в рамках реконструкции автодороги на остановках общественного транспорта выполнены работы по устройству заездных карманов, нанесению горизонтальной дорожной разметки, установке бордюрного камня.

После окончания всех работ, обеспечивающих безопасность пассажиров, остановки будут введены в эксплуатацию. По поручению Виталия Артемова остановочные пункты будут открыты в кратчайшие сроки.

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