На главнуюНовости Рязани 09.06.2023 07:57 Рязанцы показали последствия ливня 8 июня 7info Жители Рязани показали последствия очередного ливня, прошедшего в городе 8 июня. Запись опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте». На видео показана затопленная водой улица. — В Кальном как обычно, — отмечает автор поста. Новости партнёров Читайте также Рязанцы пожаловались на жуткий запах в Дашково-Песочне Мать задержана за съёмки порно с 10-летней дочерью в Ростовской области В Рязани состоялось заседание Регионального политсовета партии «Единая Россия» На дороге под Рязанью перевернулся автомобиль 16-летний водитель сбил мотоциклиста на Байкальской улице в Москве В Рязани 8 июня после дождя затопило улицы В Рязани прошло торжественное собрание, посвящённое Дню социального работника Рязанская область в числе лидеров по доступности и качеству услуг МФЦ Городские новости РязаниЛента новостей РязаньНовости г РязаньНовости районов РязаньНовости Рязани и области в контактахНовость часа РязаньПоследние новости Рязани и Рязанской области Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Рязанцы пожаловались на жуткий запах в Дашково-Песочне — Дашки, запах жуть… — заявил подписчик группы Rzn life l Рязань l Рзн лайф. Мать задержана за съёмки порно с 10-летней дочерью в Ростовской области Во время допроса женщина признала вину, рассказала, что снимала видео для заработка. В Рязани состоялось заседание Регионального политсовета партии «Единая Россия» В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с предвыборной кампанией 2023 года. На дороге под Рязанью перевернулся автомобиль По словам очевидца, ДТП случилось на Солотчинском шоссе у развлекательного комплекса «В некотором царстве». Павел Малков призвал однопартийцев постоянно погружаться в проблемы людей В своем выступлении лидер рязанских единороссов сосредоточился на основных задачах, которые стоят сейчас перед партийцами. 16-летний водитель сбил мотоциклиста на Байкальской улице в Москве Ход проверки по факту ДТП контролирует прокуратура Восточного административного округа. В Рязани 8 июня после дождя затопило улицы О потопах сообщили пользователи группы «Подслушано у водителей Рязани». В Рязани прошло торжественное собрание, посвящённое Дню социального работника в настоящее время в сфере соцобслуживания населения региона трудятся порядка 5 тысяч человек. Рязанская область в числе лидеров по доступности и качеству услуг МФЦ По уровню эффективности информирования и предварительной записи регион находится в пятёрке лучших. В Рязани полицейские и спасатель помогли женщине, стоявшей на краю балкона 16-го этажа В больнице выяснилось, что у 40-летней рязанки серьёзные проблемы со здоровьем. В полиции прокомментировали драку у фонтана на Московском шоссе Ранее появилось видео от очевидца. По его словам, около фонтана подрались подростки и цыгане. Маршрутка № 88 в Рязани стала ездить по улице Дзержинского С сегодняшнего же дня автобусы по 88 маршруту поехали по ул. Есенина, Маяковского, Пролетарской, Татарской и Дзержинского