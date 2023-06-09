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Рязанцы показали последствия ливня 8 июня

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Жители Рязани показали последствия очередного ливня, прошедшего в городе 8 июня. Запись опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».

На видео показана затопленная водой улица.

— В Кальном как обычно, — отмечает автор поста.

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