Пятница, 4 октября, 2024

Рязанцы обратились в мэрию с просьбой перегородить проезд у дома

Автор: Валерия Мединская

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В пятницу, 4 октября, глава администрации Рязани Виталий Артёмов провёл еженедельный приём граждан. К нему обратились жители дома №60-64 по улице Гагарина.

Всё дело в том, что проездающие мимо дома машины постоянно мешают спокойному отдыху жильцов. Глава администрации поручил управлению дорожного хозяйства и транспорта изучить территорию возле многоквартирного дома и в рабочем порядке сообщить о возможности и законности данных мер. Представитель префектуры Железнодорожного района отметил, что принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в том числе введение ограничений пользования им, осуществляется на общем собрании собственников жилья.

После положительного принятия решения префектура готова оказать помощь в установке блока.

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