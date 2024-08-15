Рязанцы недовольны работой платных парковок

Жители Рязани выражают недовольство работой платных парковок, сообщает ГТРК «Ока».

Автовладельцы готовы платить за парковку, однако отмечают, что процесс оплаты, особенно для новичков, превращается в сложный квест. Сначала нужно найти паркомат, затем внимательно прочитать инструкцию, написанную мелким шрифтом, скачать специальное приложение на телефон и успеть всё это сделать в считанные минуты.

У одного из водителей не удалось оплатить стоянку через паркомат. Теперь деньги можно перевести либо через сайт парковочного пространства Рязани, либо через мобильное приложение. Время на оплату ограничено — платеж должен быть внесен в течение первых 15 минут с момента въезда на парковку, иначе водителю грозит штраф в размере 1 000 рублей. За неоплату парковки в этом году было выписано 1 232 постановления на сумму более миллиона рублей. Многих автомобилистов работа системы не устраивает.

В случае особых обстоятельств можно оплатить парковку после ее завершения — до конца суток, но для этого необходимо связаться с поддержкой и получить разрешение. Пока машина стоит на парковке, за ней следят либо стационарные камеры, либо передвижные комплексы, которые курсируют по улицам города и фиксируют неплательщиков. Уехать с парковки, не оплатив её, практически невозможно. Более того, водитель, оплативший парковку, должен покинуть место в течение 10 минут, иначе будет наложен штраф.

Работа платных парковок в Рязани возобновилась с 22 мая. Если раньше их владельцем был «Ростелеком», то сейчас управление передано городской администрации. Количество парковок сократилось вдвое, и их организовали на центральных улицах Рязани для уменьшения пробок. Парковочные зоны стали более ухоженными и получили четкую разметку, но при этом стоимость парковки увеличилась вдвое — с 20 до 40 рублей.