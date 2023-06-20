Вторник, 20 июня, 2023
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Рязанцы могут воспользоваться промокодом и отправиться на выходные в речной круиз со скидкой

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 Туристическое агентство «Мк-Тревел» предлагает рязанцам воспользоваться промокодом 7 INFO и отправится в круиз по рекам России c 3% скидкой от заявленной стоимости.

Предложение действует с 16 по 30 июня во всех офисах  «МК-Тревел». Забронировать тур  можно  позвонив по многоканальному телефону 206-206  и озвучив промокод.

Все подробности пребывания на круизном лайнере в прямом эфире обсудили специалист компании «Мк-Тревел» Ольга Полшкова и главный редактор «7info» Надежда Майорова.

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