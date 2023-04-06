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Четверг, 6 апреля, 2023
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Рязанцы могут предложить свои идеи по развитию страны

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Изображение от www.slon.pics на Freepik

В России идёт сбор идей к третьему форуму «Сильные идеи для нового времени», который пройдёт 28-29 июня. Организаторы форума – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

Все желающие могут предложить идею по развитию страны. Заявки принимаются до 26 апреля. Всего есть 6 возможных направлений проектов:

– национальная социальная инициатива;

– национальная технологическая инициатива;

– национальная кадровая инициатива;

– национальная экологическая инициатива;

– предпринимательство;

– цифровые сервисы.

Лучшие проекты по итогам форума представят руководству страны и выделят поддержку на реализацию. Подать заявку можно по ссылке.

В этом году форум пройдёт уже в третий раз. За время своего существования он стал площадкой для концентрации перспективных идей и позволил сформировать сообщество лидеров и сильных команд.

Представители Рязанской области принимали участие в предыдущих форумах. По итогам прошлого года в региональный топ вошли три проекта. Один из них – создание во всех субъектах «Молочных кухонь» для обеспечения молочным питанием по социальным и медицинским показаниям детей до трёх лет, беременных женщин и кормящих матерей. Второй связан с информационно-просветительской работой по здоровому образу жизни среди детей. Третий проект предполагает создание сервиса на Госуслугах по распределению квот на бесплатное лечение. Все проекты получили оценки экспертов и дорабатываются. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

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