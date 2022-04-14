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Четверг, 14 апреля, 2022

Рязанцы могут получить кешбэк 20% при подключении услуг в салонах Tele2

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Рязанцы могут получить кешбэк 20% при подключении услуг в салонах Tele2

7info

Пользователи Tele2 могут получать кешбэк за пользование услугами от «Ростелекома» на счет мобильного телефона в течение 6 месяцев. Он составит 20% от стоимости услуг. Предложение действует при подключении домашнего интернета и интерактивного телевидения Wink в салонах Tele2.

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Заявку на подключение услуг нужно оформить в розничной сети. Номер абонента должен быть действующим. Адрес дома, указанного в заявке, проверят на наличие технической возможности подключения, после чего клиент выберет оборудование и удобное время монтажа. Акция продлится до 30 сентября 2022 года. Подробнее – на tele2.ru.

Tele2 интегрирует в свои предложения решения «Ростелекома». Подключив услуги компании, клиенты получат надежный интернет, обширный пакет цифровых каналов в высоком качестве и возможность использовать современные интерактивные сервисы.

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