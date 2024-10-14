Рязанцы массово сообщают об отсутствии отопления в домах

Рязанцы массово жалуются на отсутствие отопления в домах. Многочисленные комментарии появляются в социальных сетях, несколько жалоб рязанцы отправили в редакцию 7info.

Такие сообщения мы получили на наши редакционные каналы:

Доброго времени суток! По улице Дзержинского, дом 59, корпус 3, подъезд 4 нет отопления.

Пытаемся дозвониться до управляющей компании, но там не берут трубку. Что делать?

Мне очень, конечно, нравится политика ЖЭУ -21 по улице Фирсова д.4 к1. Отопления до сих пор нет, в квартире ледник. Зато оплату за отопление уже выставили… Суммы начислили а отопление решили пока не включать???

Вот лишь несколько комментариев от рязанцев в telegram-канале Павла Малкова:

Зубковой, 27 — отопления нет. Дома холодно. Примите меры.

Зубковой, 16/36, отопление отсутствует. Примите меры. О людях никто не думает!

Ул. Купской д.14, отопления нет. Диспетчер ООО «УК на Маяковского» информацией не владеет. Город к ОЗП подготовлен???

Здравствуйте! Пушкина 38, третий день нет отопления, УК Зеленая Роща бездействуют! Помогите!

Пушкина, 54. Мёрзнем без отопления. УК «Зелёная Роща». Греемся от обогревателей. Вспоминаем, как весной мучились от жары, обогревая улицы открытыми окнами и балконами.

Жалуются на отсутствие тепла в домах и в группе горадминистрации:

Полгорода без отопления, в железнодорожную теплосеть не дозвониться. Тупо трубку не берут, а сегодня в ночь 0. На завтра снег передают, зато за отопление уже начислили…

Ул. Весенняя, д. 16, отопления нет.

Новосёлов 40 к 3, отопления нет. С горячей водой просто беда. Её нет с августа месяца. Еле тёплая.

На жалобы рязанцев отвечает Госжилинспекция Рязанской области. Для замерзающих у ведомства заготовлено такое сообщение:

— Если отсутствует отопление во всем многоквартирном дом, Вам необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации по телефону 55-05-86 или непосредственно с заявкой об отсутствии коммунальной услуги, с целью составления акта об отсутствии отопления и согласования времени проведения проверки по данному факту. Необходимо узнать номер принятой заявки. Далее дождаться согласованного времени проведения проверки. Далее такой акт необходимо направить в ресурсоснабжающую организацию для проведения перерасчета платы за отопление.

Напомним, отопительный сезон в Рязани стартовал 8 октября. Жителям обещали поэтапный пуск отопления. Тепло должно было прийти во все дома и организации города в течение 5 дней.



