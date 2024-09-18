Рязанцы, которые получили обширные ожоги в результате взрыва бытового газа, находятся в тяжелом состоянии

Двое рязанцев, которые получили обширные ожоги после взрыва бытового газа на стройке в Подмосковье, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в группе Областной клинической больницы.

Напомним, взрыв бытового газа случился 12 сентября. Пострадавших рязанцев доставили в Воскресенскую районную больницу, откуда 13 числа на вертолёте перевезли в Рязань.

Один мужчина получил 55% ожогов. Сейчас он находится в ожоговом отделении, где его лечат с помощью противоожоговой кровати. Она позволяет «высушивать» обширные раны.

Второй мужчина получил еще более обширные ожоги — у него поражено 75% тела. Он находится под наблюдением реаниматологов. Его поместили на «кровать-сетку» с аэрацией тепловентиляторами.

Состояние пациентов оценивают как тяжёлое. Оба находятся в сознании.