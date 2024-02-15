Рязанцы используют цифровые сервисы при покупке жилья

Цифровые сервисы становятся все популярнее — они позволяют сэкономить время и быстро получить нужную услугу. Все чаще используют их и при покупке недвижимости — фактически они приходят на смену риелторам.

Раньше многие, собираясь приобрести квартиру, обращались к риелторам. Те предлагали в том числе постоять за клиента в очереди для получения нужных документов. Однако теперь очереди везде электронные, записаться можно через интернет — да и получить нужную справку иногда проще и быстрее в электронном виде. Например, проверить недвижимость позволяет сайт Росреестра, а убедиться в подлинности нотариально заверенных документов можно на сайте нотариальной палаты.

Базы недвижимости, которые раньше были гордостью риелторов, тоже теперь доступны любому пользователю интернета. Проще всего, если покупаете новостройку — можно сразу заходить на сайт застройщика и выбирать квартиру через фильтры: они позволяют задать нужные параметры требуемого жилья, то есть выполняют задачу риелтора.

Добавим, что при прямой сделке между застройщиком и покупателем проще становится и оформление, которым прежде тоже иногда занимались риелторы. Застройщики имеют своих юристов, которые специализируются на таких сделках; к тому же застройщик, в отличие от риелтора, является стороной сделки, а значит, заинтересован, чтобы она была прозрачной и быстрой.