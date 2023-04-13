Рязанцу грозит до 6 лет заключения за сбыт немаркированных сигарет

Следователь следственного отдела ОМВД по Московскому району Рязани завершил предварительное расследование уголовного дела против 31-летнего рязанца. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

Мужчину обвиняют в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, в особо крупном размере.

Факт продажи немаркированных сигарет в торговом павильоне на проезде Шабулина зафиксировали в сентябре 2022 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД с коллегами из ОМВД по Московскому району Рязани.

В торговой точке и припаркованных неподалёку грузовом и легковом автомобилях правоохранители изъяли 20 960 пачек сигарет известных зарубежных и отечественных марок на общую сумму 2 миллиона 347 тысяч рублей.

Следователи установили причастность к противоправной деятельности жителя областного центра — сотрудника этой торговой организации. Мужчина в розницу реализовывал сигареты, привезённые оптом из соседнего региона.

Следователь СО ОМВД по Московскому району Рязани возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.6 ст.171.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Расследование завершено, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.