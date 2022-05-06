Рязанцу, чей ребёнок утонул на Борковском карьере, вынесли приговор

30-летний житель Рязани, 5-летний ребёнок которого утонул на Борковском карьере по вине отца, получил 1 год ограничения свободы, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

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Инцидент случился вечером 9 августа 2021 года на Борковском карьере. Мужчина, будучи пьяным, учил своего сына плавать. В один момент он потерял координацию и выпустил ребёнка из рук.

Мальчик не смог выбраться из воды и утонул. Ребёнка пытались спасти прохожие, делали ему искусственное дыхание, но безрезультатно.

Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему сыну (ч. 1 ст. 109 УК РФ).