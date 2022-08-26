Рязанцев приглашают присоединиться к обсуждению проекта дизайн-кода города

29 августа в 17.00 в «Точке кипения» (ул.Каширина, 1б) состоится презентация проекта дизайн-кода города Рязани. Работа над ним велась в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города, который организует Ростуризм. Заказчиком проекта по поручению министерства экономического развития Рязанской области выступило АНО «Агентство развития туризма Рязанской области».

Разработчиком документа выступило архитектурное бюро «КОД», команда которого имеет успешный опыт подготовки дизайн-кода арктических поселений, разработки и внедрения дизайн-кода в Курске и других городах Курской области. Эти проекты были отмечены Минстроем РФ как лучшие практики в стране по этому направлению.

Разработка дизайн-кода началась в марте этого года в тесном взаимодействии с управлением градостроительства и архитектуры города Рязани, Государственной инспекцией охраны объектов культурного наследия Рязанской области и Главархитектурой Рязанской области. Результаты почти полугодовой работы и будут представлены участникам презентации. Вход для горожан и представителей средств массовой информации свободный. Аккредитации для СМИ не требуется.

Дизайн-код — это утверждённый свод рекомендаций, требований и правил в части материального развития города, который фиксируется в официальных документах и применяется при проектировании, разработке или видоизменении генерального плана или его частей. В дизайн-код входят нормативные решения по содержанию фасадов, оформления вывесок, указателей, рекламы на городских улицах. Грамотно разработанный дизайн-код и его последовательная реализация, с одной стороны, упрощает процедуру регистрации вывесок для предпринимателей, а с другой – позволяют «очистить» город от визуального мусора, делая общественные пространства более привлекательными для туристов и местных жителей. Дизайн-коды приняты и уже действуют в столице, а также в Челябинске, Калининграде, Воронеже, Саратове, Нижнем Новгороде, Ижевске и в Курске.