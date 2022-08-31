Среда, 31 августа, 2022
Татьяна Проводина

Рязанцев приглашают поучаствовать в «библиобродилках»

Photo by form PxHere

Жителей Рязани приглашают к участию в культурно-просветительском проекте «Рязанские библиобродилки-2022».

С 29 августа до 4 сентября жители областного центра могут принять участие в экскурсионном проекте, организованном Центральной городской библиотекой имени С.А. Есенина.

Экскурсии по центру Рязани проводят опытные краеведы. Рязанцы на самокатах исследуют уникальные маршруты – Старый город (Астраханская часть), Старый город – II (Московская часть), Троицкую слободу, Губернскую Рязань и Первомайский проспект.

Темы экскурсий – «Рязань историческая», «Рязань литературная», «Рязань губернская», «Рязань музыкальная», «Рязань военная» и другие.

Самокаты участникам проекта предоставят. Как сообщается на сайте городской мэрии, если погодные условия будут неблагоприятными, экскурсии проведут в формате лекций.

Маршруты стартуют от городской библиотеки имени С.А. Есенина на Первомайском проспекте, д. 74 к. 1.

Количество мест ограничено. Запись на экскурсии ведётся в группе проекта ВКонтакте.

Возрастное ограничение 12+

Рязанцев приглашают поучаствовать в «библиобродилках»
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