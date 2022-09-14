Рязанцев приглашают на праздник урожая «Спожинки»

16-17 сентября в Лесопарке пройдёт региональный фестиваль «Праздник урожая – Спожинки».

Организатор события – региональный Минсельхоз, РГАТУ имени П. А. Костычева, Рязанское региональное объединение работодателей «Агропромышленный союз», администрация города Рязани, АО «Корпорация развития Рязанской области», МАУК «Лесопарк».

В рамках фестиваля состоится выставка сельскохозяйственной техники. Районы Рязанской области представят на «Спожинках» хлебобулочные изделия и другую продукцию. Будут работать ярмарочные ряды и фотозона. Перед гостями фестиваля выступят творческие коллективы и исполнителей из Рязани и районов области.

Центральным мероприятием станет награждение передовиков уборочной кампании. В 2022 году в Рязанской области ожидается рекордный урожай зерновых, который превысит 3 млн тонн. Также этой осенью в Рязанской области ожидается рекордный урожай масличных культур – подсолнечника, сои, рапса, горчицы, льна, фацелии и рыжика – порядка 0,5 млн тонн. Прежний исторический максимум маслосемян рязанские аграрии получили в 2021 году – 0,42 млн тонн.

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