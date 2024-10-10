Четверг, 10 октября, 2024

Рязанцев приглашают на четвертый общегородской субботник

Автор: Кристина Аманн

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Фото: admrzn.ru/

12 октября в Рязани состоится очередной общегородской субботник. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

В субботнике традиционно примут участие работники муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, сотрудники администрации, неравнодушные жители.

Уборка будет организована на следующих участках:

  • Ул. Белякова (участок от самолета до КПП аэродрома, участок от бюста А.В. Белякова до дома №20 по ул. Белякова);
  • Хоккейная коробка и прилегающая территория, расположенные между домом №37 и домом №37 корп. 3 по ул. Октябрьская;
  • Участок от ОГБОУ «Школа-интернат №26» до дома № 27 по ул. Новаторов (дублер ул. Костычева);
  • Сквер им. Чернышевского;
  • Ул. Полетаева (участок от ул. Гагарина до ул. Чернышевского);
  • Ул. 2-я Железнодорожная (участок от ул. Типанова до дома №1 по 1-му Осеннему переулку);
  • Ул. Фирсова (участок от ул. Есенина до ул. Кальная); 
  • Участок от здания №8а ст 1 по ул. Зубковой до дома №2б по ул. Зубковой;
  • Ул. Тимакова (участок от ул. Новоселов до ул. Зубковой);
  • Территория в районе пруда «Серая шейка». 

Рязанцев приглашают присоединиться к уборке города. С собой необходимо иметь перчатки. Инвентарь для работы будет предоставлен на местах сотрудниками Дирекции благоустройства города.

Начало субботника в 9:00.

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