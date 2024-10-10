Рязанцев приглашают на четвертый общегородской субботник

12 октября в Рязани состоится очередной общегородской субботник. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

В субботнике традиционно примут участие работники муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, сотрудники администрации, неравнодушные жители.

Уборка будет организована на следующих участках:

Ул. Белякова (участок от самолета до КПП аэродрома, участок от бюста А.В. Белякова до дома №20 по ул. Белякова);

Хоккейная коробка и прилегающая территория, расположенные между домом №37 и домом №37 корп. 3 по ул. Октябрьская;

Участок от ОГБОУ «Школа-интернат №26» до дома № 27 по ул. Новаторов (дублер ул. Костычева);

Сквер им. Чернышевского;

Ул. Полетаева (участок от ул. Гагарина до ул. Чернышевского);

Ул. 2-я Железнодорожная (участок от ул. Типанова до дома №1 по 1-му Осеннему переулку);

Ул. Фирсова (участок от ул. Есенина до ул. Кальная);

Участок от здания №8а ст 1 по ул. Зубковой до дома №2б по ул. Зубковой;

Ул. Тимакова (участок от ул. Новоселов до ул. Зубковой);

Территория в районе пруда «Серая шейка».

Рязанцев приглашают присоединиться к уборке города. С собой необходимо иметь перчатки. Инвентарь для работы будет предоставлен на местах сотрудниками Дирекции благоустройства города.

Начало субботника в 9:00.