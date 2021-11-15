МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре

15 ноября ГУ МЧС России по Рязанской области выпустило метеопредупреждение.

Согласно прогнозу, в ближайшее время ожидается усиления ветра. Его порывы могут достигать 12-17 м/с.

Неблагоприятное погодное явление сохранится до 20.00.

Рязанцев просят быть аккуратными: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, ЛЭП и деревьями. По возможности стоит ограничить время нахождения на улице.

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