МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре

15 ноября ГУ МЧС России по Рязанской области выпустило метеопредупреждение.
Согласно прогнозу, в ближайшее время ожидается усиления ветра. Его порывы могут достигать 12-17 м/с.
Неблагоприятное погодное явление сохранится до 20.00.
Рязанцев просят быть аккуратными: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, ЛЭП и деревьями. По возможности стоит ограничить время нахождения на улице.
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