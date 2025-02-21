Рязанцам вручили медали «Отец солдата»

В рязанском филиале фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» состоялась торжественная церемония вручения медалей общественного признания «Отец солдата». От имени главы региона участников церемонии приветствовала первый зампред правительства Анна Рослякова.

«Отец солдата» – знак отличия, учрежденный в 2023 году по инициативе движения «Отцы России». Медаль вручают мужчинам, чьи дети проявили героизм и самоотверженность в ходе спецоперации, а также гражданам, сражающимся на фронте вместе со своими сыновьями.

Первый зампред регионального Правительства Анна Рослякова выразила слова благодарности родителям погибших воинов за воспитание настоящих Героев, защитников свободы и независимости Отечества.

– Низкий поклон за ваших сыновей! Мы всегда будем о них помнить, потому что это наш священный долг, – сказала первый зампред областного Правительства. – Мы преклоняемся перед мужественными людьми, для которых ценность жизни сослуживцев и товарищей, граждан нашей страны, выше собственной. Реклама

Награды отцам военнослужащих СВО, погибших при исполнении боевых задач, вручили ветеран боевых действий, Герой Советского Союза Юрий Плугин и председатель регионального отделения Всероссийского движения «Отцы России» Роман Захаров. Медалей удостоены Вацлав Саран, сын которого, Павел, посмертно отмечен наградой Героя Российской Федерации; Игорь Лисицын – отец Героя СВО Ярослава, погибшего в ходе стрелкового боя и посмертно награжденного орденом Мужества; Сергей Зиньков, сын которого – Никита – проходил военную службу в Таманской дивизии в должности разведчика; Андрей Кирилин – отец нашего земляка Андрея, погибшего в Луганской области, который в 2021-2022 годах являлся заместителем начальника службы 5 управления подготовки мотострелковых войск воинской части № 33744 города Новочеркасск.