Рязанцам вернули сгоревшие в пожаре деньги

Сразу два жителя Рязанской области обратились в коммерческий банк с просьбой обменять деньги, пострадавшие при пожарах. Сотрудники кредитного учреждения передали поврежденные банкноты в рязанское отделение Банка России для экспертизы.

В первом случае клиент из Клепиковского района принес 3350 рублей, все 67 банкнот были одного номинала — 50 рублей. Второй житель того же района хотел обменять 52 купюры различных номиналов на общую сумму 8400 рублей.

«Если деньги пострадали от огня, они обугленные или истлевшие, нужно аккуратно собрать все сохранившиеся фрагменты и принести в любой банк. Он передаст банкноты в Банк России на бесплатную экспертизу. Проверка проводится 10 дней, за это время мы кропотливо собираем каждую купюру и оцениваем степень ее повреждения», — рассказывает эксперт отдела наличного денежного обращения и кассовых операций рязанского отделения Банка России Светлана Ларцева.

Чтобы претендовать на возмещение, нужно приложить справку о пожаре, срока данности она не имеет. Обмену подлежат купюры, которые пусть и утратили значительный фрагмент, но сохранили не менее 55% первоначальной площади. В отдельных случаях этот показатель может быть ниже. При положительном решении банк, куда человек изначально обратился, зачисляет деньги на счет или выдает наличными.

Эксперты Банка России завершили проверку: пострадавшим рязанцам вернут всю сумму направленных на экспертизу сгоревших банкнот.