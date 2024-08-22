Рязанцам рассказали, сколько придется заплатить за кремацию домашнего животного

Во время прямого эфира, посвященного новому требованию об обязательной регистрации собак, начальник управления ветеринарии Рязанской области Михаил Балакирев рассказал, как в Рязанской области проходит кремации домашних животных и сколько она стоит.

Он отметил, что захоронение животных в земле запрещено законодательством. Чтобы кремировать собаку весом до 10 килограммов, хозяину придется заплатить от 1 500 до 1 800 рублей. Если ему захочется вернуть прах любимца, то процедура будет стоить ощутимо дороже — три-четыре тысячи рублей.

В Рязанской области кремировать животных можно в пяти специализированных организациях. Договор с ними заключили практически все ветклиники.