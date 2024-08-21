За отказ регистрировать собак рязанцам придется заплатить штраф до 1000 рублей

С 1 сентября 2024 года вступает в силу требование об обязательной регистрации собак. В среду, 21 августа, Центр управления регионом провел прямой эфир, во время которого начальник главного управления ветеринарии Михаил Балакирев рассказал о новых требованиях более подробно.

В холку собаки буду вживлять небольшой чип. Стоимость процедуры составит не больше 250 рублей. Чтобы зарегистрировать животное, нужно обратиться в ветстанцию, в МФЦ, а в дальнейшем это можно будет сделать и на «Госуслугах».

Такие изменения в законодательстве, по словам Михаила Балакирева, необходимо, чтоб повысить ответственность владельцев. Отмечается, что в дальнейшем власти планируют внедрить SMS-рассылку с напоминанием о необходимости вакцинации.

Если хозяин будет отказываться от регистрации собаки, ему придется заплатить штраф от 500 до 1000 рублей. Но применять санкции будут только в исключительных случаях. Владельцев будут стараться переубедить с помощью разъяснительной и профилактической беседы.