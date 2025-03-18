Если ваш питомец часто трясет головой и чешет уши, не стоит игнорировать это поведение. Причин может быть множество — от вполне безобидных до серьезных заболеваний. Об этом говорится на странице Рязанской горветстанции ВКонтакте.
Вот основные причины такого поведения:
Привычка или стресс. Некоторые собаки потряхивают ушами просто по привычке или из-за дискомфорта.
Отит. Воспаление уха, сопровождающееся болью и зудом.
Инородные предметы. Песок, трава, семена растений могут случайно попасть в ухо во время прогулки.
Аллергия. Зуд, покраснение и воспаление внутри уха могут быть симптомами аллергической реакции.
Блохи и клещи. Укусы паразитов вызывают сильный зуд, из-за которого собака будет чесаться и трясти ушами.
Если вы заметили тревожные симптомы — не пытайтесь лечить собаку самостоятельно. Это может только усугубить ситуацию. Обратитесь к ветеринарному врачу, который проведет осмотр, поставит диагноз и назначит правильное лечение.
Не ждите, пока проблема станет серьезной!