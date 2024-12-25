Рязанцам рассказали о мерах ответственности за вмешательство в работу железнодорожного транспорта

Рязанский линейный отдел МВД России на транспорте предупреждает, что любое постороннее вмешательство в деятельность железных дорог незаконно и влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

Большая часть транспортных правонарушений имеет не только негативные последствия для несовершеннолетних, такие как постановка на профилактический учет, но еще и может повлечь за собой иные уголовно-правовые последствия, которые определены Уголовным кодексом Российской Федерации.

Законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы за ряд преступлений, совершаемых на объектах транспорта. Довольно часто соучастниками преступления становятся несовершеннолетние, которые по собственному незнанию законов вовлекаются в их совершение. Возраст привлечения к уголовной ответственности наступает в момент достижения гражданином 16-летнего возраста, однако за ряд тяжких и особо тяжких преступлений порог еще ниже.

Несовершеннолетний, как любой гражданин, имеет не только права и обязанности, но и несёт полную ответственность за свои поступки перед государством и гражданами. Таким образом, в случае совершения преступления лицом, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, наказание может быть заменено принудительными мерами воспитательного воздействия, надзором специализированных органов, ограничением пребывания на улице, запретом посещения определенных мест, возмещением причиненного вреда и многим другим.

Помимо вышеперечисленных ограничений, несовершеннолетний может быть направлен в специализированное учебное заведение на срок до трех лет либо до момента достижения 18-летнего возраста. Категории преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте, предусмотрены главой 27 Уголовного кодекса Российской Федерации и относятся к категории деяний, совершение которых создает угрозу безопасности функционирования транспортных средств, жизни и здоровью людей.

Как говорилось ранее, за подобные преступления гражданин может быть приговорен судом к лишению свободы на длительный срок. Так, например, статья 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 10 лет. Не меньшие сроки предусмотрены статьей 213 УК РФ «Хулиганство», а повреждение и порча имущества в общественном транспорте квалифицируется статьей 214 УК РФ «Вандализм» и влечет за собой санкции в виде лишения свободы сроком до 3-х лет с возмещением причиненного материального вреда. Некоторые преступные деяния, связанные с вмешательством в работу транспорта, могут квалифицироваться еще более тяжко и попадать под такие статьи уголовного кодекса, как диверсия или терроризм.

Отделение по делам несовершеннолетних Рязанского ЛО МВД России на транспорте напоминает родителям о недопущении бесцельного нахождения несовершеннолетних вблизи объектов транспортной инфраструктуры без сопровождения родителей. Родителей призывают внимательнее относиться к увлечениям ребенка, чтобы избежать крайне негативных последствий и сохранить жизнь и здоровье.