Отделение Соцфонда РФ по Рязанской области опубликовало информацию для предпенсионеров. Рязанцам рассказали, кто может выйти на пенсию в 2025 году.

За назначением страховой пенсии по старости в 2025 году могут обратиться граждане, достигшие пенсионного возраста до 1 января 2025 года. Для мужчин этот возраст — 63 года, для женщин — 58 лет.

Человек должен иметь не менее 15 лет страхового стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30.

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Страховой стаж считают по времени официальной работы с отчислениями пенсионных взносов.

Получить консультацию можно в едином контакт-центре по номеру: 8 (800) 100-00-01.