Пятница, 14 февраля, 2025
-6.8 C
Рязань
Изображение от freepik
Общество

Рязанцам рассказали, кто может выйти на пенсию в 2025 году

Алексей Самохин

Отделение Соцфонда РФ по Рязанской области опубликовало информацию для предпенсионеров. Рязанцам рассказали, кто может выйти на пенсию в 2025 году.

За назначением страховой пенсии по старости в 2025 году могут обратиться граждане, достигшие пенсионного возраста до 1 января 2025 года. Для мужчин этот возраст — 63 года, для женщин — 58 лет. 

Человек должен иметь не менее 15 лет страхового стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30. 

Реклама

Страховой стаж считают по времени официальной работы с отчислениями пенсионных взносов. 

Получить консультацию можно в едином контакт-центре по номеру: 8 (800) 100-00-01.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.