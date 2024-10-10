Четверг, 10 октября, 2024

Рязанцам рассказали, как оплачивать коммунальные услуги через личный кабинет

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

ООО «РГМЭК» предложило жителям Рязани пользоваться удобным личным кабинетом. Соответствующее сообщение размещено на странице организации ВКонтакте. 

Личный кабинет erc.rgmek.ru на сайте РГМЭК – это максимально простой в использовании сервис, который позволяет, не выходя из дома:

  • оплачивать коммунальные услуги;
  • передавать показания;
  • получить информацию о приборах учета;
  • узнать историю платежей;
  • управлять несколькими лицевыми счетами;
  • получать справки о начислениях и платежах;
  • уточнить информацию об исполнителях услуг;
  • направить обращение в РГМЭК.

Рязанцам предлагают зарегистрироваться в личном кабинете erc.rgmek.ru и оценить все преимущества онлайн-сервиса. 

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