Рязанцам рассказали, как оплачивать коммунальные услуги через личный кабинет

ООО «РГМЭК» предложило жителям Рязани пользоваться удобным личным кабинетом. Соответствующее сообщение размещено на странице организации ВКонтакте.
Личный кабинет erc.rgmek.ru на сайте РГМЭК – это максимально простой в использовании сервис, который позволяет, не выходя из дома:
- оплачивать коммунальные услуги;
- передавать показания;
- получить информацию о приборах учета;
- узнать историю платежей;
- управлять несколькими лицевыми счетами;
- получать справки о начислениях и платежах;
- уточнить информацию об исполнителях услуг;
- направить обращение в РГМЭК.
Рязанцам предлагают зарегистрироваться в личном кабинете erc.rgmek.ru и оценить все преимущества онлайн-сервиса.