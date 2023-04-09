Рязанцам предложили поучаствовать в «Большой уборке»

В субботу, 22 апреля, состоится ежегодная акция по уборке города и области БольшаяУборкаЭра2023. Об этом сообщает ЭРА (Экологический Рязанский Альянс) ВКонтакте.

Можно собрать свою группу или присоединиться к активистам.

ЭРА займётся вывозом мусора, публикациями о точках уборки, предоставит контакты координаторов точек, снабдит мешками для мусора и перчатками.

Участники проекта займутся организацией точек уборки, сбором группы и сделают отметку о месте сбора мусора.

Чтобы предложить место для уборки и стать его координатором, нужно заполнить анкету.

Регистрация продлится до 18 апреля.

Заявки принимаются на уборку общественных мест, которые по разным причинам остались без должного внимания.

Организацией дворовых субботников ЭРА не занимается: для этого есть управляющие компании, ТСЖ, ЖЭУ. Порядок в центральных и городских парках находится в зоне ответственности городской службы по благоустройству.

Дополнительная информация по телефону 513-400, можно написать в сообщения группы.