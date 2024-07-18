Рязанцам предлагают разгадать тайны «Анны Карениной» 

16 июля в Тульском кремле состоялся премьерный показ документального сериала «Тайны Карениной». Событие, которое организовал Ростелеком, объединило на площадке музейно-выставочного комплекса создателей сериала, журналистов, заинтересованную публику. Гостями показа стали в том числе журналисты из Рязани.

Не случайно именно Тула стала тем местом, где дали старт новому сериалу. Во-первых, Тульская земля — родина именитого автора романа «Анна Каренина» Льва Толстого. Усадьба Ясная Поляна десятилетиями притягивает сюда ценителей творчества писателя, исследователей его биографии и граней таланта. Здесь же, кстати, прошли съёмки ряда сцен сериала. Уникальное место, где творческое настроение сочетается с удивительной природной красотой, по заверениям авторов, добавило особое настроение и атмосферу происходящему на экране. Во-вторых, роман «Анна Каренина» во многом появился благодаря Туле. Именно в этом городе состоялось знакомство Льва Николаевича Толстого с Марией Александровной Гартунг — старшей дочерью Александра Сергеевича Пушкина. Мария стала одним из ключевых прототипов Анны Карениной и она же во многом подарила Анне свой внешний облик.

Кстати, о прототипах героини романа. Именно им в «Тайнах Карениной» уделяется особое внимание. Сериал построен на исследованиях литературоведа Павла Басинского, автора книги «Подлинная история Анны Карениной», который досконально разобрал формулу литературной героини. Кто стоит за её плечами на самом деле? Чью судьбу повторяет Анна Каренина? Чью жизнь проживает, чьи поступки, совершённые в реальной жизни, определяют её трагическую книжную судьбу? Чьими мыслями она мыслит и чьими словами, произнесёнными в жизни, говорит? Как выясняется, Анна Каренина соткана сразу из нескольких радостей и трагедий, историй любви и предательств, успехов и падений существовавших в реальности женщин. На экране подтверждают эти параллели сами «Анны». А историки, психологи, исследователи объясняют поступки героев романа и расщипляют на атомы различные сцены, в которых заложен далеко не самый очевидный смысл и которые яркими штрихами рисуют быт, нравы, интересы и мировоззрение современников Толстого.

На премьерном показе в рамках паблик-ток зрителям удалось пообщаться с продюссерами сериала, а также с актрисой Анастасией Куимовой. Шоураннер и продюссер проекта Анна Корецкая обратила внимание: была задача объяснить современному человеку всю трагедию и боль Анны Карениной.

— В своём новом сериале говорим со зрителем о реалиях XIX века, в которых жила героиня романа, о положении, в котором она оказалась, — обращает внимание она.

Автор идеи Анна Колчина объясняет рекурсивный формат сериала. В нём документалистика обрамлена художественными сценами, и прямо в сериале мы видим кинокастинг, который проходят новые «Анна Каренины»:

— Мы выбрали форму кастинга. Но это необычный кастинг, актёры точь-в-точь похожи на прототипы героев, с которых Толстой и написал свой знаменитый роман. Поэтому, например, у нас есть шесть разных Анн, а значит, шесть знакомых автора, из которых он собрал свою Анну Каренину. Мы рискнули представить, что если бы сам Толстой снимал экранизацию романа? — размышляет Колчина.

Как итог — необычный сюжет и формат, который с первых минут заставляет зрителей пристально наблюдать за происходящим. По сюжету актёры проходят пробы для фильма, который будет снят по самому известному роману Льва Толстого о любви. Все грани образа Анны Карениной воплощают сразу шесть актрис — по числу прототипов. Кроме актёров, в кадре находится и съемочная группа: художники, гримеры, костюмеры. В конце каждой серии нейросеть визуализирует портреты, соединяя прототипов и актеров, участвующих в кастинге. Вместе с артистами создатели проекта постараются по минутам восстановить день гибели одной из главных героинь русской литературы.

«Тайны Карениной» — это эксперимент, который обязательно стоит пережить, чтобы не просто понять роман, а понять людей этого романа. А люди этого романа — это и те, кто стоял у его создания, и те, кто отразился в нём, как в зеркале, и те, кто читал и восхищался им, и те, кто экранизировал его самые яркие сцены, воплощал в сценических постановках.

«Тайны Карениной» — не только про наших предшественников, но и во многом про нас и про наше мироощущение. Так ли изменился мир и люди в нём с того времени, когда роковые гудки поезда разбили станционную обыденность? Об этом, возможно, тоже предстоит подумать.

Первые две серии сериала «Тайны Карениной» с 17 июля доступны в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

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