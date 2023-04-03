Рязанцам перечислят ежемесячную денежную выплату из маткапитала 14 апреля

Отделение социального фонда России по Рязанской области продолжает предоставлять ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала семьям с детьми. Сегодня такую меру поддержки получают более 1000 рязанских семей. Ежемесячная выплата из средств маткапитала будет перечислена в Рязанской области 14 апреля, она поступит за апрель.

Напомним, что с июня 2023 года начнут применяться новые правила, и выплаты будут приходить в один день – 5-го числа за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги на счет поступят семьям 5 июня. В случае, если 5 число выпадает на праздничный или выходной день, выплата будет произведена в предшествующий рабочий день. Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, родителям не нужно никуда обращаться.

Право на выплату имеют семьи с детьми в возрасте до трех лет. Для назначения выплаты доход на каждого члена семьи не должен превышать двукратный прожиточный минимум (для жителей Рязанской области – 25 588 рублей). Ежемесячная выплата из средств материнского капитала в Рязанской области составляет 13155 рублей.

Напомним, что с 1 января 2023 при назначении единого пособия, изменились условия назначения и выплаты из средств материнского капитала. Теперь жители Рязанской области могут оформить ежемесячную денежную выплату из МСК не только на второго ребенка, но и на любого из детей в возрасте до з-х лет.