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Пятница, 18 марта, 2022

Рязанцам объяснили, как узнать номер лицевого счёта для оплаты газа

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Рязанцам объяснили, как узнать номер лицевого счёта для оплаты газа

7info7

«Газпром межрегионгаз Рязань» напоминает абонентам, как узнать номер лицевого счёта для оплаты газа.

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Напомним, с 6 марта КВЦ перестал принимать платежи рязанцев за газ. Но в связи с большим количеством обращений добавлена возможность поиска по лицевому счёту КВЦ.

Теперь оплачивать газ рязанцы могут через следующие сервисы и организации:

  • в кассах компании «Газпром межрегионгаз Рязань»;

через личный кабинет на сайте «Газпром межрегионгаз Рязань»;

  • через приложение «Мой газ»;
  • АБ «Россия»;
  • «Почта России»;
  • ООО ЦОКП;
  • ООО «Управдом»;
  • ПАО Прио-Внешторгбанк;
  • ООО «Живаго Банк»;
  • ПАО Сбербанк России;
  • через приложение Сбербанк Онлайн;
  • ПАО РЭСК.

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