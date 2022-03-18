Рязанцам объяснили, как узнать номер лицевого счёта для оплаты газа

«Газпром межрегионгаз Рязань» напоминает абонентам, как узнать номер лицевого счёта для оплаты газа.

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Напомним, с 6 марта КВЦ перестал принимать платежи рязанцев за газ. Но в связи с большим количеством обращений добавлена возможность поиска по лицевому счёту КВЦ.

Теперь оплачивать газ рязанцы могут через следующие сервисы и организации:

в кассах компании «Газпром межрегионгаз Рязань»;

через личный кабинет на сайте «Газпром межрегионгаз Рязань»;

через приложение «Мой газ»;

АБ «Россия»;

«Почта России»;

ООО ЦОКП;

ООО «Управдом»;

ПАО Прио-Внешторгбанк;

ООО «Живаго Банк»;

ПАО Сбербанк России;

через приложение Сбербанк Онлайн;