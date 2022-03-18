Рязанцам объяснили, как узнать номер лицевого счёта для оплаты газа

«Газпром межрегионгаз Рязань» напоминает абонентам, как узнать номер лицевого счёта для оплаты газа.
Напомним, с 6 марта КВЦ перестал принимать платежи рязанцев за газ. Но в связи с большим количеством обращений добавлена возможность поиска по лицевому счёту КВЦ.
Теперь оплачивать газ рязанцы могут через следующие сервисы и организации:
- в кассах компании «Газпром межрегионгаз Рязань»;
через личный кабинет на сайте «Газпром межрегионгаз Рязань»;
- через приложение «Мой газ»;
- АБ «Россия»;
- «Почта России»;
- ООО ЦОКП;
- ООО «Управдом»;
- ПАО Прио-Внешторгбанк;
- ООО «Живаго Банк»;
- ПАО Сбербанк России;
- через приложение Сбербанк Онлайн;
- ПАО РЭСК.