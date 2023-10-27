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Рязанцам напомнили о работе специализированного отделения судебных приставов

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Фото: УМВД России по Рязанской области

С 1 мая в Рязанской области начало работу специализированное отделение судебных приставов по Рязанской области главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов.

Возглавила отделение старший лейтенант внутренней службы Вдовина Анна Михайловна, которая работает в службе судебных приставов с 2007 года.

Основным направлением деятельности отделения является исполнение социально значимых судебных решений в пользу незащищенных категорий населения, где должниками выступают органы госвласти, и взыскание платежей в бюджет РФ.

В специализированном отделении судебных приставов по Рязанской области на принудительном исполнении находятся судебные акты, а также акты других органов и должностных лиц о взыскании задолженности по налогам и сборам, таможенным платежам, штрафам и взысканиям, назначенным за правонарушения коррупционной направленности, а также взыскание задолженности в крупном размере — свыше 100 миллионов рублей.

В результате применения мер принудительного исполнения уже было взыскано 365 миллионов рублей, более 200 миллионов из которых перечислены в бюджет страны.

В настоящее время в отделении имеются вакансии судебных приставов-исполнителей, инспекторов, а также специалиста-эксперта (по ведению депозитного счета).

Подробнее о требованиях для прохождения службы в органе принудительного исполнения, а также о социальных гарантиях можно узнать по номеру +7 980 507-54-48.

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