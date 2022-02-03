Рязанцам напомнили о необходимости соблюдать детьми правила безопасности на железной дороге

Железная дорога является зоной повышенной опасности не только для детей, но и для взрослых, но именно она привлекает подростков для игр и развлечений. Казалось бы, печальная статистика должна насторожить, однако не все способны грамотно оценить ситуацию и принять во внимание то факт, что объекты транспортной инфраструктуры не место для забав. Устраивая игры вблизи железной дороги, вы подвергаете опасности не только свою жизнь и здоровье, но и угрожаете безопасности движения поездов, целостности и сохранности перевозимых грузов и самое главное жизни и здоровью пассажиров и работников транспорта. Ежегодно под колесами поездов гибнут десятки людей. К самым распространенным причинам травматизма на железной дороге являются хождение по железнодорожным путям и проезд в неустановленных местах. Большинство несчастных случаев приходится на время каникул.

В настоящее время на территории Рязанской области большинство образовательных учреждений переведены на дистанционное обучение, в связи с чем ослабевает родительский контроль за несовершеннолетними. Уважаемые родители, расскажите детям основные правила поведения на объектах повышенной опасности. Напоминайте им о том, что от внимательности и соблюдения строгих правил поведения зависит их жизнь и здоровье.

На мобильных устройствах доступно приложение Safa Train- Берегись поезда, которое позволяет в режиме реального времени просматривать местоположение ребенка, а также оповещать о приближении к объекту повышенной опасности и блокировать проигрывание аудио и видео файлов.

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Отделение по делам несовершеннолетних Рязанского ЛО МВД России на транспорте напоминает о необходимости соблюдения основных правил безопасности на железной дороге и призывает родителей быть более внимательными к своим детям.