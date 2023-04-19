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Среда, 19 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанцам напомнили о необходимости регистрации охолощенного оружия

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С 29 июня 2022 года граждане и юридические лица должны уведомлять подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства о хранении и приобретении списанного оружия.

В Управлении Росгвардии по Рязанской области напомнили, что владелец такого оружия должен сообщить о покупке для регистрации в двухнедельный срок.

Списанное оружие – это огнестрельное оружие, в каждую основную часть которого внесены технические изменения, исключающие возможность производства выстрела из него или с использованием его основных частей патронами, в том числе метаемым снаряжением.

Часто такое оружие используют в культурной и образовательной деятельности, к примеру, при съёмках фильмов, несении караульной службы, на занятиях по военной подготовке.

Охолощённое, учебное либо разрезное оружие можно приобрести без получения лицензии, но только совершеннолетним гражданами России.

«Управление Росгвардии по Рязанской области напоминает, что граждане и юридические лица владеющие списанным оружием, приобретённым до 29 июня 2022 года, обязаны подать необходимое уведомление до 29 июня 2023 года. Хранение списанного оружия без такого уведомления запрещено», — отметил начальник отделения контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии Павел Гребков

Уведомление подаётся при личном визите в подразделение Росгвардии с приложением сертификата соответствия на изделие и документом, подтверждающим его приобретение (если они есть).

На сегодняшний день в Управление Росгвардии по Рязанской области обратились с уведомлением 11 владельцев списанного оружия, на руках у которых находится 22 единицы оружия.

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