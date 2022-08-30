Рязанцам напомнили, что сжигание стерни и соломы нарушает несколько федеральных законов

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям предупреждает, что сжигание травы нарушает несколько федеральных законов, в частности «Об охране окружающей среды», а также требований Земельного кодекса России.

Виновники лесных пожаров и поджигатели травы несут административную, а при наступлении серьёзных последствий и уголовную ответственность. Статья 20.4 КоАП предусматривает штрафы:

для граждан — до 3 тысяч рублей;

для должностных лиц — до 15 тысяч рублей;

для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Если в регионе действует особый противопожарный режим, суммы штрафов увеличиваются в разы. Об этом говорится на сайте Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Бесконтрольный пал стерни часто становится причиной повреждения лесозащитных насаждений. В условиях, когда земли подвержены водной и ветровой эрозиям, лесополосы играют большую роль в защите плодородного слоя почвы.

Сжигание стерни уничтожает органику, иссушает и уплотняет почву. Это приводит к гибели полезных живых организмов, участвующих в почвообразующем процессе.

Лучше запахивать послеуборочные остатки сельскохозяйственных культур в почву, поскольку они являются источником пополнения органического вещества. Тонна соломы по действию на гумусообразование приравнивается к 3,5 тоннам подстилающего навоза.

При заделке соломы в почву усиливается её общая биологическая и ферментативная активности. Почва обогащается аминокислотами и другими биологически активными веществами, усиливается интенсивность её дыхания и аэрация.

В Рязанской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. По данным на 30 августа, огонь прошёл площадь более 22 тысяч гектаров.