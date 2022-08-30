Площадь, пройденная огнём в лесах Рязанской области, за сутки выросла более чем на 2 тысячи гектаров

Авиалесоохрана сообщает, что за сутки в Рязанской области огонь прошёл 2039 гектаров. Всего огнём пройдено 22 121 гектаров леса.

По данным на полночь 30 августа, на землях лесного фонда действует два пожара на площади, пройденной огнём 15 790 гектаров.

На особо охраняемых природных территориях действует 3 пожара на площади, пройденной огнём 6331 гектаров. Речь идёт о национальном парке Мещерский и Окском заповеднике.

На всей территории Рязанской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.