Рязанцам, избившим мужчину металлической палкой, пистолетом и молотком, вынесли приговор

Трех рязанцев осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

В январе 2018 года около рязанского ресторана трое людей в ходе конфликта металлической палкой, пистолетом и молотком избили мужчину. Потерпевшему нанесли тяжкий вред здоровью.

Подсудимые свою вину не признали. Однако суд признал их виновными в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору.

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Фигурантам дела назначили наказание от 3,6 до 4,6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.