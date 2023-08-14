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Рязанца задержали за хранение самодельного оружия

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Фото: УМВД Рязанской области

27-летнего жителя Рязани задержали за хранение самодельного огнестрельного оружия.

Оперативники получили информацию, что в гараже на окраине Рязани, принадлежащему 27-летнему мужчине, хранится самодельное огнестрельное оружие для стрельбы патронами калибра 5,6 мм и боеприпасы к нему.

Обследовав гараж, полицейские обнаружили металлическое устройство с дулом и 32 патрона калибра 5,6 мм. Одновременно был задержан и владелец. По предварительной информации, сообщает пресс-служба ведомства, рязанец самостоятельно изготовил оружие в том же гараже.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ (Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

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